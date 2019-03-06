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وزير التعليم العالى يؤكد على الاستفادة من المشروعات البحثية لدفع عجلة التنمية

الأربعاء، 06 مارس 2019 09:47 ص
وزير التعليم العالى يؤكد على الاستفادة من المشروعات البحثية لدفع عجلة التنمية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب ــ وائل ربيعى
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عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اجتماعا أمس الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. مها الدملاوى مدير المدينة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية الاستفادة من المشروعات البحثية التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية بالدولة وخدمة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الأبحاث العلمية بالجامعات، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعظيم البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع.


 ولفت الوزير إلى حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمى، والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشيراً إلى ضرورة الحصول على عائد من المشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها لمنتج.


وافق المجلس على ضم اللجنة العلمية الدائمة لعلوم البيئة ضمن اللجان العلمية الدائمة الخاصة بالهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

 


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