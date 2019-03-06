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"هتهكر هتتحبس".. اعرف عقوبة جريمة الاعتداء على الحسابات الخاصة

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:30 ص
"هتهكر هتتحبس".. اعرف عقوبة جريمة الاعتداء على الحسابات الخاصة هكر - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض
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يعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلامياً بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، العام الماضى، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، أحد أبرز التشريعات التى تواجه مخاطر تزيف والتعدى على حقوق الغير عبر الوسائل المختلفة.

 

يتصدى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بكل قوةً وحزم ضد محاولات البعض بما يعرف "بالتهكير" للصفحات الخاصة لأخريين، حيث ينص القانون فى مواده على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الناس".

 

وأكد القانون: "فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".


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