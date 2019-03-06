ننشر تفاصيل القبض على المتهمين بقتل شخصين بسبب خصومة ثأرية بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل القبض على 3 متهمين بقتل سائق وعامل بسبب خصومة ثأرية بين المتهمين وعائلة المجني عليه الأول بأوسيم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة أن 3 ملثمين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار داخل أتوبيس بشارع الجمهورية بدائرة مركز شرطة أوسيم، ونتج عنه مقتل كلٍ من "ممدوح. م. ح"سائق، و " إسلام. أ " عامل إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث عن وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه الأول وإحدى العائلات منذ عام 2016 بدائرة المركز، نتج عنها مقتل أحد أفراد العائلة الثانية وضُبط مرتكب الواقعة من العائلة الأولى وحُكم عليه بالسجن المؤبد وأن المجني عليه الثانى تصادف تواجده بالأتوبيس، كما أكدت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من" صبحي. ح " 60 سنة وشقيقه " عبد الواحد " وابنه "محمد " وابن المتهم الثاني " عمر " و حسين " شقيق المتهم الرابع، حيث توصلت التحريات إلى أن المتهمين عقدوا النية على قتل المجنى عليه الأول أخذاً بالثأر وفى سبيل ذلك قاموا ببيع أرضهم الزراعية بدائرة المركز وشراء قطعة أرض بمحافظة المنوفية وبناء منزل عليها تمهيداً للإقامة به عقب إرتكابهم الواقعة.

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الشرقية والمنوفية أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث ، وبمواجهتهم إعترفوا ، بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.