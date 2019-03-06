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نقيب المهندسين: المجلس الحالى لا يتقاضى أى بدلات

الأربعاء، 06 مارس 2019 05:39 م
نقيب المهندسين: المجلس الحالى لا يتقاضى أى بدلات هاني ضاحي نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس
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قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن المجلس الحالي استلم النقابة بعجز منذ عام، بقيمة 222 مليون جنيه، وتمكن خلال عام من علاج هذا العجز، وتحقيق فائض 178 مليون جنيه، موضحا أنه بذلك تم تغطية قيمة العجز خلال وجود المجلس السابق، وتحقيق هذا الفائض.
 
وأضاف ضاحى، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية، المنعقدة الآن بمقر النقابة، أن المجلس الحالي ليس له أى أهداف سوي صالح المهندسين، مشيرا إلى أن العمل النقابي هو عمل تطوعي لا نتقاضى عليه أي أجر، موضحا أن نقابة المهندسين هي أكبر ركيزة في منظمات المجتمع المدني الموجودة في مصر. 
 
وأكد أن مجلس النقابة الحالي بدأ المسئولية بتقصي الحقائق وكان أهمها مراجعة العجز في الميزانية وتوقف مشروعات الإسكان ومشكلات الرعاية الطبية والمعاشات. 
 
وأضاف: قمنا بوضع حلول تلك المشكلات ومراجعة العمل على تحويل النقابة إلى نقابة إلكترونية، وأيضا ضبط أداء تنمية الموارد وأصول النقابة وتطوير منظومة المحور الاستشاري والتدريب.
 
 
 

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