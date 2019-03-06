موانئ سنغافورة تبحث أوجه التعاون مع ميناء دمياط

دمياط - معتز الشربينى

إستقبل الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وفداً من موانئ سنغافوره العالمية" PSA " ، في زيارتهم لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ودراسة إمكانية المشاركة فى المشروعات المستقبلية بالميناء ، حضر اللقاء اللواء بحري وليد عوض نائب رئيس مجلس الإدارة ورؤساء الإدارات المركزية وعدد من مديرى العموم بالهيئة .

بدأ اللقاء بعرض تقديمي عن ميناء دمياط وما يتمتع به من موقع جغرافي متميز، كما تضمن أيضاً المحطات المختلفة العاملة بالميناء مثل محطة الحاويات الحالية وأعمال التطوير الجارية بها إلى جانب محطة البضائع العامة ومحطة بضائع الصب ومحطة البتروكيماويات ومنطقة الميناء النهري .

كما تناول العرض شرحاً لمنظومة النقل متعدد الوسائط ومقوماته من نقل بالسكك الحديدية والنقل عن طريق نهر النيل والنقل البري ، وأيضاً تناول مناطق الحماية البيئية المخصصة لاعدام المخلفات ومحطات معالجة مياة الصرف ، إضافة إلى شهادات الجودة المختلفة الحاصلة عليها الميناء في مجال نظام إدارة البيئة ونظام إدارة الجودة والتطابق مع إدارة السلامة والصحة المهنية وجهود الهيئة في تطبيق منظومة إمداد السفن بالطاقة الكهربائية من الأرصفة" OPS " وهو الأمر الذي ساهم في تصنيف الميناء كميناء أخضر والتطابق مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية" ISPS"، كما تطرق الشرح الى مركز العمليات المشترك المزود بأحدث التقنيات للمراقبة إضافة إلى أحدث الأنظمة الأمنية والأجهزة المتطورة لإحكام السيطرة الأمنية وجهود الهيئة في تطبيق خدمات تكنولوجيا المعلومات ومنها منظومة الشباك الواحد والتوقيع الإلكتروني لخدمة العملاء ، هذا إلى جانب عرض المشروعات الحالية والمستقبلية مثل مشروع محطة البضائع متعددة الأغراض إضافة إلى مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بالميناء .

أعقب ذلك عرضاً قدمه الوفد السنغافوري لإمكانيات موانئ سنغافوره ومدى التقدم الذي وصلت إليه في مجالات عديدة أهمها تداول الحاويات على مستوى العالم ، وقد أبدوا إعجابهم بالطفرة التي حققها ميناء دمياط في الآونة الأخيرة وإهتمامهم بالتعاون المشترك في مجال تداول الحاويات لوجود البنية التحتية القوية التي تخدم هذا الهدف خاصة مع الجهود المبذولة لإستكمال محطة الحاويات الثانية بالميناء ، وفى نهاية اللقاء أهدى الربان شاهين درع الميناء للوفد تقديراً لزيارتهم للميناء .

جدير بالذكر أن موانئ سنغافوره هي شركة عالمية رائدة تشترك مع سلطات الموانئ في تطوير إدارة وتشغيل المشروعات على مستوى العالم خاصة في مجال الحاويات .