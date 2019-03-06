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مفاجأة..موقع أمريكى يكشف دعم التنظيم الدولى للإخوان لنائبة الكونجرس إلهان عمر

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:58 م
مفاجأة..موقع أمريكى يكشف دعم التنظيم الدولى للإخوان لنائبة الكونجرس إلهان عمر رشيدة طليب وإلهان عمر
كتبت: إنجى مجدى
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ذكر موقع "إن اى كيه نت"، الأمريكى أن منظمة على صلة بجماعة الإخوان الإرهابية، حثت أتباعها فى الولايات المتحدة على دعم كلا من النائبة إلهان عمر ورشيدة طليب، أول سيدتين مسلمتين يدخلان الكونجرس الأمريكى.
 
وبحسب الموقع التابع لمجموعة أمازون، فأن الجمعية الأمريكية المسلمة، التى أسسها أعضاء من تنظيم الإخوان الدولى، بعثت رسالة إلكترونية إلى اتباعها وأعضائها، الثلاثاء، تطلب منهم دعم النائبتين الديمقراطيتين.
 
وتواجه النائبتان انتقادات لصلاتهم بجماعات وأفراد على صلة بتنظيمات إرهابية، غير أن إلهان عمر أثارت جدلا واسعا، خلال الأسابيع الماضية، بسبب تعليقات اعتبرت معادية للسامية.
 
وبحسب تقرير سابق لهيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية، فأن الجمعية الأمريكية المسلمة، التى يقع مقرها فى فولز تشيرش بولاية فرجينيا، تعترف صراحة بنشأتها على يد متطرفين.
 
ويقول شاكر السيد، أحد كبار المسئولين فى الجمعية، إن المنظمة تأسست على يد أعضاء جماعة الإخوان ولكنها تطورت لتشمل مسلمين من خلفيات وإيديولوجيات مختلفة.
 
وينظر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى تصنيف جماعة الإخوان "كمنظمة إرهابية أجنبية"، وهو أمر دعمه الخبراء خلال جلسة استماع فى الكونجرس حول هذه المسألة، فى 2018.
 
 

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الهان عمر

رشيدة طليب




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فرعون

و ايه الغريب ؟

ما هما شاريين و راين أعضاء كتير من الكونجرس. بس يمهل و لا يهمل نهايتهم قربت الحزن الارهابين القتله

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