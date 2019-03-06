مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة غرب النوبارية بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى طريق الخدمات الكيلو 82 اتجاه القاهرة.

بالانتقال تبين حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وذلك أثناء سير السيارة بالطريق المُشار إليه، فوجئ قائدها بخروج الدراجة البخارية من أحد الطرق الفرعية أمامه، فاختلت عجلة القيادة بيده، ولم يتمكن من تفاديها واصطدم بها.

أسفر الحادث عن وفــاة قائد الدراجة المذكور وإصابة أحد مرافقيه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون والمصاب لذات المستشفى للعلاج .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.