video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:45 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة بخارية  بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بالقرب من منطقة النوبارية بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة غرب النوبارية بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى طريق الخدمات الكيلو 82 اتجاه القاهرة.

بالانتقال تبين حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وذلك أثناء سير السيارة بالطريق المُشار إليه، فوجئ قائدها بخروج الدراجة البخارية من أحد الطرق الفرعية أمامه، فاختلت عجلة القيادة بيده، ولم يتمكن من تفاديها واصطدم بها.

أسفر الحادث عن وفــاة قائد الدراجة المذكور وإصابة أحد مرافقيه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون والمصاب لذات المستشفى للعلاج .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخصين إثر تناولهما أقراص سامة لمرورهما بظروف نفسية بالبحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

حملات امنية

حوادث البحيرة

النوبارية




لا تفوتك
الأهلي للزمالك: "بيني وبينك نقطة وماتش".. المارد الأحمر يعود للمنافسة على لقب الدورى.. رباعية بتروجت تؤكد قدرة حامل لقب البطولة فى الحفاظ على الدوري.. وقمة 30 مارس ترسم ملامح البطولة

الأهلي للزمالك: "بيني وبينك نقطة وماتش".. المارد الأحمر يعود للمنافسة على لقب الدورى.. رباعية بتروجت تؤكد قدرة حامل لقب البطولة فى الحفاظ على الدوري.. وقمة 30 مارس ترسم ملامح البطولة

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة