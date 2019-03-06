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مصرع شخصين وإصابة عامل بحادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى

الأربعاء، 06 مارس 2019 08:01 ص
مصرع شخصين وإصابة عامل بحادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى حادث تصادم - صورة رشيفية
كتب محمود مقبول
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شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وقوع تصادم مرورى على الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث تصادم  بين سيارتين ووجود متوفين ومصاب.

وبالانتقال والفحص تبين للرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث مركز شرطة المنشاه أنه أثناء سير السيارة رقم محدده " قلاب " قيادة محمد ش م ع 25 سنة سائق اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطى الخاطئ واصطدم سيارة ربع نقل قيادة مصطفي ا خ 57 سنة سائق نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الثانية و"محمود م ا خ" 16 سنة طالب وإصابة محمد م ا خ 25 سنة عامل أبناء قائد السيارة الثانية كسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ والحالة العامة سيئة.

تم نقل الجثتين لمستشفى سوهاج العام والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعى وبسؤال قائد السيارة الأولي "محمد ا خ ع "56 سنة عامل شقيق قائد السيارة الثانية قررا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية تم رفع أثار الحادث والتحفظ على السيارتين وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.


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