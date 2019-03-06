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مستشفى الواسطى ببنى سويف يستقبل 6 مصابين فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:14 م
مستشفى الواسطى ببنى سويف يستقبل 6 مصابين فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى اسعاف -ارشيفيه
بنى سويف أيمن لطفى
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استقبل مستشفى الواسطى المركزى شمال بنى سويف اليوم، 6 أشخاص جميعهم من محافظة المنيا، أصيبوا فى تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى أمام قرية جرزا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة والمتاخمة لمركز الواسطى ببنى سويف. 

 المصابون هم: أحمد محسن حيدر، 27 سنة، المنيا، جرح بالقدم اليسرى والرقبة - محمد كامل عبد الفتاح، 49سنة، المنيا، جرح بالرأس - صبحى كمال كامل عبد الفتاح، 40 سنة، مركز بنى مزار بالمنيا، كدمات بالساق اليسرى -عبدالله خيرى عبد اللطيف، 50سنة، مركز ملوى بالمنيا، جرح بالذراع اليسرى - طه خيرى عبد اللطيف 48 سنة ملوى كدمات بالقدم اليسرى والذراع-مصطفى محمد خيرى 23 بنى مزار المنيا، كدمات بالرأس، وتحرر محضر بالواقعة أحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

 


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