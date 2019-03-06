video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

لـ 20 مارس..

مد أجل الحكم على 292 متهما بينهم 8 محالين للمفتى بقضية محاولة اغتيال السيسي

الأربعاء، 06 مارس 2019 11:47 ص
مد أجل الحكم على 292 متهما بينهم 8 محالين للمفتى بقضية محاولة اغتيال السيسي محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على 292 متهمًا من بينهم 8 محالين للمفتى فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، فى القضية 148 عسكرية، لـ20 مارس.

 

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

 

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بالقتل العمد لـ 8 مارس

تأجيل محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" لجلسة 10 مارس

محاولة اغتيال السيسى

محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس

المحكمة العسكرية

داعش

الارهاب

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الأهلي للزمالك: "بيني وبينك نقطة وماتش".. المارد الأحمر يعود للمنافسة على لقب الدورى.. رباعية بتروجت تؤكد قدرة حامل لقب البطولة فى الحفاظ على الدوري.. وقمة 30 مارس ترسم ملامح البطولة

الأهلي للزمالك: "بيني وبينك نقطة وماتش".. المارد الأحمر يعود للمنافسة على لقب الدورى.. رباعية بتروجت تؤكد قدرة حامل لقب البطولة فى الحفاظ على الدوري.. وقمة 30 مارس ترسم ملامح البطولة

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

"الأعلى للإعلام" ينذر المواقع المتورطة فى نشر أخبار كاذبة حول تعيين وزير جديد للنقل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة