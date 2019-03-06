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مديرية التموين بالقليوبية توزع 34 ألف بطاقة منذ بداية العام

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:00 ص
مديرية التموين بالقليوبية توزع 34 ألف بطاقة منذ بداية العام بطاقة تموين
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد السيد الصباحى، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، أن المديرية حررت عددا كبيرا من المحاضر للمخابز والأسواق خلال شهر فبراير الماضى من العام الجارى، حيث تم تحرير 660 محضر للمخابز والمطاحن بالمحافظة، تنوعت ما بينة نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونظافة وبدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر والتوقف عن النشاط دون إبلاغ الجهات.

وأضاف "الصباحى” فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحرير أيضا 234 محضرا تموينيا بالأسواق تضمن عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، وعدم وجود بيانات للمنتجات، كما تم تحرير 16 محضر مواد بترولية، و50 محضر لمستودعات البوتجاز على مستوى المحافظة خلال هذه المدة.

وتابع الصباحى، أنه تم توزيع 34681 بطاقة تموينية على المواطنين منذ بداية العام وحتى الآن، تنوعت ما بين إصدار جديد وتجديد للبطاقات وتعديل، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة يوميا لضبط الأسعار بالأسواق والحفاظ على المواطن من أن يقع فريسة لجشع التجار، إلى جانب التأكد من البيانات وسلامة المنتجات المقدمة له حفاظا على صحته.


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