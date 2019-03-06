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محافظ كفر الشيخ يحيل 19 موظفاً و3 أطباء بالوحدات للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:57 م
محافظ كفر الشيخ يحيل 19 موظفاً و3 أطباء بالوحدات للتحقيق لتغيبهم عن العمل الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ
كفرالشيخ - محمد سليمان
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أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 19 موظفاً و3 أطباء بالوحادت الخدمية والصحية بقرى إسحاقة والمرابعين والخادمية التابعين لمركز ومدينة كفرالشيخ للتحقيق لتغيبهم عن العمل، منهم "غياب 7 موظفين بالجمعية الزراعية و 4 موظفين بالوحدة المحلية و طبيبن بالوحدة الصحية بقرية إسحاقة، وغياب 5 موظفين بالوحدة المحلية لقرية المرابعين، وغياب موظفين بالوحدة المحلية و وطبيب وموظف بالوحدة الصحية بقرية الخادمية "، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كما أكد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الرقابة والمتابعة على المصالح والقطاعات الخدمية ومستوى الخدمات بدائرة المحافظة، وتحقيق الانضباط الإداري. 

 


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