محافظ كفر الشيخ يحيل 19 موظفاً و3 أطباء بالوحدات للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 19 موظفاً و3 أطباء بالوحادت الخدمية والصحية بقرى إسحاقة والمرابعين والخادمية التابعين لمركز ومدينة كفرالشيخ للتحقيق لتغيبهم عن العمل، منهم "غياب 7 موظفين بالجمعية الزراعية و 4 موظفين بالوحدة المحلية و طبيبن بالوحدة الصحية بقرية إسحاقة، وغياب 5 موظفين بالوحدة المحلية لقرية المرابعين، وغياب موظفين بالوحدة المحلية و وطبيب وموظف بالوحدة الصحية بقرية الخادمية "، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.
كما أكد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الرقابة والمتابعة على المصالح والقطاعات الخدمية ومستوى الخدمات بدائرة المحافظة، وتحقيق الانضباط الإداري.
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