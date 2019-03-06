محافظ كفر الشيخ يحيل 19 موظفاً و3 أطباء بالوحدات للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كفرالشيخ - محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 19 موظفاً و3 أطباء بالوحادت الخدمية والصحية بقرى إسحاقة والمرابعين والخادمية التابعين لمركز ومدينة كفرالشيخ للتحقيق لتغيبهم عن العمل، منهم "غياب 7 موظفين بالجمعية الزراعية و 4 موظفين بالوحدة المحلية و طبيبن بالوحدة الصحية بقرية إسحاقة، وغياب 5 موظفين بالوحدة المحلية لقرية المرابعين، وغياب موظفين بالوحدة المحلية و وطبيب وموظف بالوحدة الصحية بقرية الخادمية "، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.