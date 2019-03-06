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محافظ قنا يجرى جولة ميدانية ويتفقد أعمال الرصف بميدان الدولفين

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:22 ص
محافظ قنا يجرى جولة ميدانية ويتفقد أعمال الرصف بميدان الدولفين اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد
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قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، بجولة ميدانية للشارع القنائي بدأها بمتابعة أعمال الرصف التى تجرى بشارع 26 يوليو بمدينة قنا، رافقه  خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الهجان ، أنه يجري إعادة رصف شارع 26 يوليو بطول 1.5 كيلومتر بدءا من ميدان الدولفين وحتى ميدان الساعة بتكلفة مالية تصل إلى 8 ملايين جنيه، موجها التنفيذيين بضرورة رفع مطابق المياه والصرف الصحى والغاز والتليفونات قبل الانتهاء من الرصف لتكون في نفس مستوى الأسفلت و بضرورة مراعاة مقاييس الجودة والاشتراطات الهندسية المطلوبة وتكثيف العمل لضمان الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للبرنامج الزمنى المحدد بالإضافة الي غلق الشوارع الجانبية المؤدية الي شارع 26 يوليو امام حركة السيارات حتي لا تعيق سير العمل و لا تتسبب في خروج عملية الرصف بالجودة المطلوبة.

وتفقد الهجان شارع كوبري دندرة سيرا علي الاقدام بداية من ميدان الدولفن حتى كوبري دندرة للاطمئنان علي عملية اعادة الرصف بعدما الزمت اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بالقرار رقم 31 لسنة 2019 الشركة المنفذة بإعادة رصف الشارع علي نفقتها الخاصة نظرا لمخالفتها الموصفات الفنية المطلوبة ، وفي السياق ذاته تفقد الهجان شارع النزهة الجديد وامر باستكماله حتي شارع الميناء النهري.

وأكد محافظ قنا ، أنه يحرص علي متابعة أعمال الرصف بنفسه بمختلف مدن ومراكز المحافظة ،موضحا أن المحافظة حريصة علي تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة باعمال الرصف طبقا للجدول الزمنى المحدد لها بهدف تحسين شبكة الطرق الداخلية بها ، لافتا أنه تم تشكيل لجنة فنية مكونة من أحد أعضاء التدريس بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادي واحد مسئولي  هيئة الطرق والكباري وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمحافظة لمتابعة كافة أعمال الرصف وتركيب البلدورات ، وأعمال التجميل التى يتم تنفيذها بمدينة قنا.



 


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