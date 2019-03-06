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محافظ الوادى الجديد: قافلة تعليمية لطلاب الشهادات العامة غدا

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:21 ص
محافظ الوادى الجديد: قافلة تعليمية لطلاب الشهادات العامة غدا محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تستعد لتنفيذ قافلة تعليمية لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية، وذلك فى الفترة من 7 : 10 مارس الحالى، يأتى ذلك فى إطار التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم لتقديم مراجعات لطلاب الشهادات العامة على يد نخبة من المعلمين والمتخصصين بكل المواد الدراسية .

وأوضح بهاء شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن القافلة يتم تنفيذها بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة يومى الخميس والأحد (7 و10 مارس) لطلاب مركزى الخارجة وباريس، كما يتم تنفيذها بالداخلة يومى الجمعة والسبت (8 و9 مارس) لخدمة طلاب مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط .

وأضاف شوقى، أن برنامج القافلة يشمل عقد ندوات تثقيفية ودينية بالمساجد بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر تعاليم الدين الوسطى بين الشباب .


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