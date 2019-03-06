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الأربعاء، 06 مارس 2019 04:22 م
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محافظ القاهرة وقائد المنطقة المركزية يضعان إكليل الزهور على مقابر الشهداء

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:23 م
محافظ القاهرة وقائد المنطقة المركزية يضعان إكليل الزهور على مقابر الشهداء محافظ القاهرة وقائد المنطقة المركزية يضعان اكليل الزهور على مقابر الشهداء
كتب سيد الخلفاوى
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وضع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عماد أحمد الغزالى قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة ، إكليل من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية ، مع عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد بمناسبة احتفالات البلاد بيوم الشهيد .
 
أكد المحافظ على دور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التى بذلوها فى إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته ، مشيداً بدور القوات المسلحة المصرية وإرادة الشعب المصرى معاَ فى السلم والحرب.
 
 

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