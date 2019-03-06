محافظ القاهرة وقائد المنطقة المركزية يضعان إكليل الزهور على مقابر الشهداء

كتب سيد الخلفاوى

وضع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عماد أحمد الغزالى قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة ، إكليل من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية ، مع عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد بمناسبة احتفالات البلاد بيوم الشهيد .

أكد المحافظ على دور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التى بذلوها فى إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته ، مشيداً بدور القوات المسلحة المصرية وإرادة الشعب المصرى معاَ فى السلم والحرب.