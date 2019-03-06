محافظ أسيوط يعقد اجتماعا مع رئيس جهاز التفتيش الفنى

أسيوط - هيثم البدري

عقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم اجتماعاً مع الدكتور أحمد محمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان وبعض أعضاء الجهاز ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومهندسى التخطيط والتنظيم بالإدارات المحلية، وذلك لمناقشة المشاكل المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التى رصدها أعضاء الجهاز بالمحافظة وشرح مفصل للإجراءات التى يلزم على الجهات الإدارية اتباعها فى حالة وجود مخالفات بناء وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندس هشام عبد الله عضو جهاز التفتيش والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة إيمان على محمود مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ومديرى الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن.

وتم خلال الاجتماع عقد نقاش مفتوح بين رئيس جهاز التفتيش ورؤساء مجالس المدن والإحياء ومهندسى التخطيط والتنظيم للرد على كافة الاستفسارات والمشاكل وأسلوب التعامل معها وفقاً للقانون.

كما استعرض رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بعض تعديلات لائحة القانون 119 وبعض الحالات التى يجب فيها الإزالة والإجراءات التى يلزم إتباعها تجاه مخالفات البناء فضلًا عن ضرورة توعية المواطنين بالإجراءات والقوانين المنظمة لاستصدار تراخيص البناء والمستندات المطلوبة وأهميتها.

وشدد المحافظ – خلال اللقاء – على رؤساء المراكز والأحياء بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار تراخيص البناء فضلًا عن الالتزام بالقواعد واللوائح الخاصة بإزالة مخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها مشيدًا بدور جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء فى تبادل الخبرات والمعلومات مع أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة وشرح لأهم اللوائح والضوابط المنظمة لذلك تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة الحكومة لاسترداد حق الشعب وإزالة مخلفات البناء والتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وفى نهاية الاجتماع قام رئيس جهاز التفتيش بالإجابة على بعض تساؤلات رؤساء الأحياء ومديرى الإدارات الهندسية والمتعلقة بإجراءات استصدار رخصة البناء وتحرير محاضر الإزالات للبناء المخالف.