محافظة المنيا توقع 29 عقدًا لتقنين أوضاع 503 أفدنة أراضى أملاك الدولة

فريق المحافظات

وقع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، 29 عقداً، لتقنين أوضاع 503 فدانا من أراضي أملاك الدولة مع عدد من رجال الأعمال والشركات والمستثمرين، بعد استيفاء كافة الشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية ليصل بذلك اجمالى العقود التي وقعتها المحافظة حتى الآن237 عقداً بإجمالي مساحات تصل إلى 9844 فدان، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% ، والذي بلغ 137مليون و273 ألف و19 جنيه.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة .

وقال المحافظ إن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا ، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

كما وجه المحافظ إدارة الأملاك باستمرار جهودها لانجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات ، وأشاد بجهود لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة في تحقيق هذا الانجاز، موضحاً أن العمل خلال الفترة الماضية يتم من خلال خطة متكاملة ومحكمة ، تشارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الجهات المعنية.