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محافظة القاهرة تستبعد بعض المواطنين من مشروع أهالينا لحصولهم على وحدة سابقًا

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:00 ص
محافظة القاهرة تستبعد بعض المواطنين من مشروع أهالينا لحصولهم على وحدة سابقًا مشروع أهالينا بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن رئيس حى السلام أول اللواء خالد شحاتة، استبعاد عدد من استلام وحدات سكنية بمشروع أهالينا 1، وذلك بسبب استلامهم وحدة من محافظة القاهرة فى وقت سابق، مما يخالف القانون بحصول وحدتين من المحافظة.

 

وأضاف رئيس حى السلام أول، فى تصريحات له، أن المستبعدين من استلام الوحدات تقدم البعض منهم ببيانات مزيفة للحصول على وحدة جديدة على الرغم من استلامهم وحدة فى وقت سابق بما يخالف القانون ويهدر حق المستحقين من أهالى منطقة الرشاح.

 

وأكد رئيس الحى، وضع خطة زمنية لتسكين مشروع أهالينا على أن يتم الانتهاء من تسكين أهالى منطقة "ترعة الطوارئ" بمشروع أهالينا 1 فى 10 أبريل المقبل.


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