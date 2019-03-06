لافروف: تعاون عسكرى وتقنى بين روسيا والإمارات ونعمل على حل قضايا المنطقة

كتب أيمن رمضان

قال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، إن هناك تعاونا عسكريا وتقنيا بين روسيا والإمارات، مشيداً بدور الإمارات فى تمهيد الطريق للحل السياسى فى ليبيا، لافتاً إلى أن بلاده تؤيد الحل السياسى والدبلوماسى فى قضايا الشرق الأوسط.

وأضاف "لافروف"، خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الإماراتى فى أبوظبى، أن بلاده تسعى للقضاء على التطرف والإرهاب فى المنطقة، وتابع: "نؤيد حل القضية الفلسطينية من خلال القرارات الدولية"، لافتاً إلى أن ناقش سبل تطوير العلاقات بين البلدين مع نظيره الإماراتى.

وأكد وزير الخارجية الروسى، أن قضية الشرق الأوسط وصلت إلى طريق مسدود، وأن بلاده تبذل مجهوداً كبيراً للوصول إلى حلول سياسية ودبلوماسية.

وتابع لافروف أن بلاده ستحافظ على حقها فى الرد بالمثل على أى خيار أميركى بشأن نشر الصواريخ، وتابع: "لن ننجر إلى سباق تسلح جديد ونحن لم نرفض أي تنسيق مع الولايات المتحدة"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الإماراتى فى أبوظبى.