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فيديو.. دار الإفتاء توجه نصائح لكيفية اختيار الزوج الصالح

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:48 م
فيديو.. دار الإفتاء توجه نصائح لكيفية اختيار الزوج الصالح دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتبت ــ سارة الباز
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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص كيفية اختيار الزوج الصالح، جاء فى نصه: (أحتاج لبعض النصائح فى اختيار الزوج الصالح حتى لا أندم على اختيارى بعد ذلك).
 
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( أول شىء نختار صاحب الخلق الحسن، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، بعد ذلك الكفاءة بمعنى أن يكون الشخصين متكافئين، ثم النظر إلى ظروفه ومقدرته على الإنفاق على زوجته وبيته وتلبية احتياجاتهم، فإذا كان صاحب خلق وكفء للبنت، ومتوافق معها فى الطبائع والتعليم والعمر.. إلخ، مع القدرة على الإنفاق والرعاية؛ عندئذ نختاره ونتوكل على الله ويبارك الله تعالى إن شاء الله).
 
 
 

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