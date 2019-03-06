فيديو جراف.. صحيفة سوابق عائلة الإرهابى معتز مطر

تراثنا من الأمثال الشعبية سجل لكل موقف مثل، لتدور أيام وسنين، وتنطبق الأمثال على المواقف، ولعل أقوى مثل ينطبق على ما يفعله الإخواني الناطق بلسان الإرهابية "معتز مطر" الذي يحتمي بالأراضي التركية ولا يجروء التحرك منها خشية ضبطه وهو المثل القائل "اللي بيتة من إزاز ميحدفش الناس بالطوب".

الإرهابي الذي يعلن النضال عبر منابر إعلام تحركه أجهزة مخابرات تركيا وقطر ويخرج علينا ما بين ليلة وضحاها بتقليعة جديدة "الصفارة "، "التخبيط ف الحلل " و الكتابة على العملات الورقية معلنناً ثورة ، إنتفاضة ، وشعارات رنانة كثيرة توحي بأنة المنقذ والمخلص من تركيا لشعب مصر .

فما هو الذي يعرفة معتز مطر عن مصر وشعبها ، لم يرى " بأم عينة " أي أستقرار ، أو تنمية ، أو إصلاح إقتصادي " ، بل يرى من تلفاز تركيا وقطر "مصر غير التي نعيشها ".

وحينما وقف له شباب مصر علي السوشيال ميديا بالمرصاد في هزيمة ساحقة نتيجتها " كشفنا ألاعيبك " نجدة يخرج مهللاً ليلفت إلية الأنظار بأن عائلتة بمصر تتعرض لإضطهاد لمواقفة السياسية ، وأن أشقاءه دفعوا ثمن نضالة الحر من تركيا .

والحقيقة دائماً تكشفهم فالناطق بلسان الإرهابية أدعى ضبط أشقاءه لمواقفة السياسية، إلا أن فيش وتشبية شقيقيه بالأمن العام يفضح أكاذيبة فشقيقه منتصر مواليد 31/10/1981 سبق ضبطة في 48 حكم نصب وشيكات بدون رصيد ،آخرهم القضية 31562 لسنة 2016 م نصر سنة وكفالة 1000 جنيه ، والقضية 3401 لسنة 2012 م نصر عامين وكفالة1000 جنيه.

أما شقيقه معاذ مواليد 22/9/1978 سبق ضبطة في 24 حكم قضائي ،أخرهم القضية 509 لسنة 2015 الطالبية تبديد شهرين وكفالة 2000جنية ، والقضية 28314 لسنة 2018 م نصر شيك سنة وكفالة 1000 جنيه.