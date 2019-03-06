فحص421 ألف تلميذ بـ728 مدرسة للكشف المبكر عن "السمنة والتقزم والأنيميا"

وقال الدكتور عصام الدين عبد الخالق، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ، إن عدد الفرق المنتشرة بالمدارس 266 فرقة منهم 250 فرقة في الريف، و16 فرقة بالحضر، ويتم قياس الطول والوزن والأنيميا، وتسجيل التلاميذ على النت، وعقب حصر الحالات التي تحتاج لعلاج يتم تحويلهم على عيادات الربط لعلاجهم.

وأكد عبدالخالق، لـ"اليوم السابع "، أن غرفة العمليات بالمقر الرئيسي لفرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، تتابع أعمال المبادرة بالمدارس، إضافة لوجود فريق طائر للتوجه للمارس لحل أي مشكلة قد تطرأ.

وأضافت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزرة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها تتابع كافة الفحوصات الطبية التى تجرى للطلاب، وسيتم صرف العلاج بالمجان وذلك من خلال عيادات التأمين الصحي في المراكز والمدن للحالات التي ثبت إصابتها.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أعلن أن المستهدف من المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس فحص 4.5 مليون طالب في 9788 مدرسة بـ 11 محافظة هي "كفرالشيخ، القاهرة، السويس، الإسماعيلية، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء "، وتشترط المبادرة إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في الحملة، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية ويمد المدرسة بها.

كما أعلنت وكيل وزارة الصحة عن الانتهاء من فحص 2 مليون و335 ألفا و487 طالبًا وطالبة بالمرحلة الأولى من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاق المبادرة يوم 16 فبراير 2019 م، من خلال فحص الطلاب في عدد من مدارس 11 محافظة هي "الإسكندرية، جنوب سيناء، مطروح، الفيوم، دمياط، بورسعيد، الجيزة، البحيرة، أسيوط، القليوبية، قنا ".