فحص 55 ألف مواطن فى خامس أيام حملة "100 مليون صحة" بقنا

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه تم توقيع الكشف الطبى على 55 ألف و 373 مواطن فى خامس أيام مبادرة 100 مليون صحة بقنا بنسبة 167٪ من المستهدف اليومى، ليصل بذلك عدد المواطنين الذين تم توقيع الكشف عليهم منذ انطلاق المبادرة فى الأول من مارس الجارى إلى 229 ألف و139 مواطن بنسبة 11٪ من المستهدف الكلى بالمحافظة .

أكد الهجان، أن هناك إقبال كبير من قبل أهالى المحافظة على الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات التى تم اختيارها لإستقبال المواطنين الراغبين فى إجراء الفحص ضمن مبادرة 100 مليون صحة والبالغ، عددها 252 منشأه وهو ما تؤكده التقارير اليوميه التى توضح زيادة فى عدد المواطنين المترددين على تلك المنشآت عن المستهدف اليومى، مشيراً إلى إن ذلك يؤكد مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة .

وأضاف المحافظ إن توقيع الكشف لا يقتصر على أبناء المحافظة فقط بل يشمل أيضا المغتربين دون التقيد بمحل الإقامة، حيث يتم تسجيل المواطن على قاعدة بيانات المبادرة من خلال بطاقة الرقم القومى، وذلك تيسرا عليهم ولتحقيق الهدف من المبادرة وهو الوصول إلى كافة المواطنين المستهدفين فى جميع انحاء الجمهورية.

وأكد الهجان إن القيادة السياسية تولى اهتماما خاصا بالمواطن المصرى صحيا وعلميا واجتماعيا، بإعتبارة الأساس لبناء المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة وفى سبيل تحقيق ذلك اطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عدة مبادرات مثل "100 مليون صحة - الكشف على امراض الأنيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المدارس - نور... حياه - حياه كريمة".