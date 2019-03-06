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عودة المياه إلى شربين وبلقاس وطلخا بعد إصلاح وصيانة المرفق الرئيسى

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:58 م
عودة المياه إلى شربين وبلقاس وطلخا بعد إصلاح وصيانة المرفق الرئيسى انقطاع المياه - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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عادت مياه الشرب إلى المناطق المتضررة، نتيجة إصلاح وصيانة مرفق مياه شربين، والتى أعلنت عنها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وتم الانتهاء من عمل الصيانة فى المرفق وعادت المياه إلى مركز ومدينة شربين والقرى التسعة التابعة لمركز ومدينة طلخا، هى "الطويلة، وكفر الطويلة، وبساط وديسط، وبطره وميت عنتر، وشرنقاش وكفر بساط، وكتامه".
 
كما عادت المياه لعدد من قرى مركز ومدينة بلقاس، وهى القرى التابعة لوحدتى الزهراء وبسنديله بالكامل، وبعض قرى للوحدة المحلية بالجزائر، وهي "السبخاوية وأبوطة وأبو نورالدين.
 
وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، يتابع عمليه الإصلاح أولا بأول، وكان دائم التأكيد على ضرورة توفير مياه الشرب للقرى المتضررة، وحتى لا تتعطل الخدمات التى تقدمها المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمخابز والمحلات للمواطنين.
 
 

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