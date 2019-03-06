video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عمومية المهندسين توافق على زيادة المعاشات 100 جنيه

الأربعاء، 06 مارس 2019 06:25 م
عمومية المهندسين توافق على زيادة المعاشات 100 جنيه هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، على زيادة قيمة المعاشات 100 جنيه، لترتفع قيمته الاجمالية من 700 جنيه، إلى 800 جنيه.
 
 
وقال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن المعاشات قيمتها حوالى مليار جنيه سنويا، والإيرادات مليار و300 مليون، مشيرا إلى أن كل 100 جنيه زيادة فى المعاشات، لا بد أن يقابلها 173 مليون جنيه زيادة فى الإيرادات، بجانب إجراء دراسة اكتوارية للصندوق. 
 
 
وأوضح أنه من المقرر أن يلتقى مجلس النقابة، يوم الأحد المقبل، بأعضاء مجلس النواب لمراجعة تعديلات قانون النقابة، وسيتم عقد جلسات اجتماع، لبحث التعديلات الخاصة بنص قانون النقابة، والمعنية بزيادة موارد النقابة. 
 
وأجرى نقيب المهندسين، تصويتا على زيادة المعاشات 100 جنيه، وذلك عقب تأكيده أن 178 مليون جنيه، حجم الفائض الذى تم تحقيقه بميزانية النقابة فى عام 2018، غير كافية إلا لأحد الأمرين: إما زيادة المعاشات 100 جنيه، او رفع سقف مشروع العلاج إلى 30 ألف جنيه، بدلا من 25 ألف جنيه. 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمومية نقابة المهندسين تعتمد ميزانية 2018 بفائض 178 مليون جنيه

نقابة المهندسين: نهدف لتحقيق 40 مليون جنيه فائض بموازنة 2019

انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بحضور 1667 عضوا

نقابة المهندسين

معاشات المهندسين

زيادة معاشات نقابة المهندسين




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة