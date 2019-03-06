عمومية المهندسين توافق على زيادة المعاشات 100 جنيه

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، على زيادة قيمة المعاشات 100 جنيه، لترتفع قيمته الاجمالية من 700 جنيه، إلى 800 جنيه.

وقال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن المعاشات قيمتها حوالى مليار جنيه سنويا، والإيرادات مليار و300 مليون، مشيرا إلى أن كل 100 جنيه زيادة فى المعاشات، لا بد أن يقابلها 173 مليون جنيه زيادة فى الإيرادات، بجانب إجراء دراسة اكتوارية للصندوق.

وأوضح أنه من المقرر أن يلتقى مجلس النقابة، يوم الأحد المقبل، بأعضاء مجلس النواب لمراجعة تعديلات قانون النقابة، وسيتم عقد جلسات اجتماع، لبحث التعديلات الخاصة بنص قانون النقابة، والمعنية بزيادة موارد النقابة.

وأجرى نقيب المهندسين، تصويتا على زيادة المعاشات 100 جنيه، وذلك عقب تأكيده أن 178 مليون جنيه، حجم الفائض الذى تم تحقيقه بميزانية النقابة فى عام 2018، غير كافية إلا لأحد الأمرين: إما زيادة المعاشات 100 جنيه، او رفع سقف مشروع العلاج إلى 30 ألف جنيه، بدلا من 25 ألف جنيه.