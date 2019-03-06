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ضبط موظف استولى على 30 ألف جنيه من مواطن بزعم الحاق ابنه بكلية عسكرية

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:26 م
ضبط موظف استولى على 30 ألف جنيه من مواطن بزعم الحاق ابنه بكلية عسكرية المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود مقبول
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استغل أحد الأشخاص طيبة المواطنين في سوهاج وأوهم أحدهم بقدرته على الحاق ابنه بأحد الكليات العسكرية، نظير حصوله على رشوة، فتم القبض عليه.
 
وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من محاسب قانونى، مقيم المراغة سوهاج ضد "مؤمن.خ" موظف بإحدى الجهات الحكومية، ومقيم سوهاج بالحصول منه على مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 50 ألف جنيه نظير إلحاق ابنه بإحدى الكليات العسكرية، زاعماً مقدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة (على خلاف الحقيقة)، ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
وباستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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