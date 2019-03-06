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ضبط مسئول بوحدة محلية بسوهاج مكن مواطن من بناء عقار مخالف

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:53 م
ضبط مسئول بوحدة محلية بسوهاج مكن مواطن من بناء عقار مخالف عقار مخالف-أرشيفية
كتب محمود مقبول
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مسئول بوحدة محلية بمحافظة سوهاج لقيامه بالتواطؤ مع شخص وتمكينه من استخراج رخصة بناء لعقار سكنى بالمخالفة للقانون.
 
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة سوهاج نتيجة تواطؤ أحد مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مع أحد المواطنين وتمكينه من استخراج رخصة بناء لعقار سكنى خارج الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون.
 
وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام "ماهر.ع" مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج "سابقاً "، وحالياً مهندس بقسم المشروعات بمديرية الإسكان، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع "عبد الرازق.ي" عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة بشهادة صلاحية تفيد أن الموقع الخاص به داخل الحيز العمرانى، الأمر الذى مكنه من استخراج رخصة بناء بإنشاء بدروم وثلاثة طوابق علوية وتمكن بموجبها من توصيل المرافق للعقار بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
 
وتأكد ذلك بتقرير إدارة التخطيط العمرانى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.
 
 
 
 

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