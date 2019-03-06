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ضبط صاحب شركة سياحة غير مرخصة يستخرج تأشيرات سفر للمواطنين بالأزبكية

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:26 م
ضبط صاحب شركة سياحة غير مرخصة يستخرج تأشيرات سفر للمواطنين بالأزبكية حملة أمنية - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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ضبطت أجهزة الأمن مالك إحدى شركات السياحة غير المرخصة لممارسته نشاط غير مشروع وتسهيل استخراج تأشيرات لراغبى السفر خارج البلاد نظير مبلغ مالى.
 
ووردت معلومات للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مفادها قيام القائمين على إدارة إحدى شركات السياحة - غير المرخصة - بمنطقة الأزبكية بالقاهرة بتسهيل استخراج التأشيرات السياحية لراغبى السفر للخارج بمقابل مادى.
 
وبالبحث والتحرى تأكدت صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة مما أسفر عن ضبط " أيمن.ع" صاحب ومدير الشركة، وتم العثور على بعض الأوراق عبارة عن "24 جواز سفر – دفتر ورقى مطبوع تابع لإحدى شركات التأمين الصحى به 18 استمارة تأمين خالية البيانات – دفتر استلام نقدية بإسم شركة السياحة المُشار إليها- استمارات بيانات لدول الاتحاد الأوروبى – 9 حوالات بريدية بمبالغ مالية بإسم "ندى .م.ع "شريك بالشركة" – 10 إيصالات شحن تفيد شحن جوازات سفر إلى مقر الشركة من محافظات مختلفة - 2 إيصال تحويل نقدى من الشركة إلى " سعيد .ع.س (الأول بمبلغ 3 آلاف جنيه، والثانى بمبلغ 6 آلاف جنيه – برامج حج وعمره – ورق مطبوع يحمل إسم الشركة مُدون عليه أسعار التأشيرات لدول مختلفة والمؤهلات المطلوبة لكل دولة).
 
واعترف المتهم أن الشركة غير مرخصة سياحيا وأنه يعمل منذ ما يقرب من 6 أشهر، وأن الشركة تعمل فى مجال تنظيم الرحلات الداخلية واستخراج تأشيرات لدول عربية وأجنبية، بالإضافة لتجهيز الملفات لدول أوروبا من (حجز طيران – تأمين صحى – حجز وهمى لفنادق بالخارج)، كما يقوم بتسفير عمالة لإحدى الدول العربية بتأشيرة سياحية وتوفير فرص عمل لهم، بالإشتراك مع شخصان مصريان مقيمان بالدولة العربية لتسهيل الحصول على فرص العمل للراغبين مقابل مبلغ مالى، وهما "سعد .ع.س ، و"طارق.ع" .
 
 

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