ضبط حشيش وأسلحة وطلقات نارية بحوزة 3 تجار مخدرات بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد ومركز شرطة الفرافرة، من ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة بيضاء ونارية وطلقات وكمية من مخدر الحشيش بمركز الفرافرة وتم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 222 إداريى مركز شرطة الفرافرة، وأُحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية و13 طلقة نارية بمنطقة حدودية بالفرافرة.

تبين ورود معلومات سرية لإدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد حيازة 3 من تجار المخدرات لأسلحة نارية وبيضاء وكمية من مخدر الحشيش فى منطقة حدودية ونائية بمركز الفرافرة.

وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وتشكيل قوة وفرق بحث مدعومة بتشكيلات أمنية وعربات مصفحة، بقيادة اللواء جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والعقيد حسام عبد المنعم، مفتش مباحث مركز الفرافرة، لاستهداف أماكن اختباء العناصر الإجرامية.

ونجحت قوات الشرطة فى استهداف ومهاجمة وكر اختباء المتهمين فى منطقة نائية بزمام منطقة أبو منقار الحدودية التابعة لمركز الفرافرة، وضبطت خلال اليومين الماضيين 3 أشخاص عاطلين، 32 سنة، 25سنة، 33 سنة، وبحوزتهم بندقية خرطوش عيار 12 مم، و10 طلقات نارية من نفس العيار، وسلاح خرطوش عيار 16 مم، و3 طلقات نارية من ذات العيار، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة، و4 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، 2 هاتف محمول.

وكشف محضر الواقعة، حيازة المتهمين للمخدرات بقصد الاتجار فيها والأسلحة النارية والبيضاء والطلقات النارية، بقصد الدفاع.