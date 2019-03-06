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صور.. محافظ المنوفية يفتتح معرض التسوق الأول بمدينة قويسنا

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:21 م
صور.. محافظ المنوفية يفتتح معرض التسوق الأول بمدينة قويسنا محافظ المنوفية يفتتح معرض التسوق
المنوفية محمد فتحى
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افتتح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية معرض التسوق الأول المقام بجوار برج المنوفية السياحى بمدينة قويسنا على مساحة 1200 متر فى الفترة من 6 مارس وحتى 31 مارس الجارى، يرافقه اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ووكلاء وزارة الصحة والتموين والطرق والشباب والرياضة والقوى العاملة والزراعة والتضامن الاجتماعى ورؤساء الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وقويسنا ورئيس حى شرق شبين الكوم ومدير إدارة الصناعات الحرفية بالديوان العام وعدد من أصحاب المصانع والشركات.

وأوضح محافظ المنوفية أن الهدف من إقامة المعرض تحقيق التواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين مما يساهم فى ترويج المنتجات التى تشتهر بها المنوفية وتوفيرها بسعر مناسب للمواطنين.

وتفقد محافظ المنوفية المنتجات المختلفة والمعروضة ومنها منتجات النقل والمتضمنة "تريسيكل نقل سوائل، رش المبيدات، نقل بضائع، نقل أفراد، بالإضافة إلى تريسيكل إطفاء الحريق" كما تتضمن المعرض منتجات برج المنوفية السياحى وما يشتهر به من المنتجات التى تعكس البيئة الريفية من الفطير المشلتت والجبنة القديمة والعسل الأسود والرقاق الفلاحى وكذا المنتجات الغذائية ( أجبان – عسل نحل – حلويات ) وكذا الصناعات الأخرى التى تشتهر بها المحافظة عن غيرها من المحافظات الأخرى التحف الإسلامية والصدف والسيرما وأرابيسك والخزف والفخار والصناعات التراثية،هذا وقد أشاد المحافظ بجودة تلك المنتجات وسعرها المناسب، مؤكداً على أنها أكثر جودة من مثيلتها فى الأسواق الخارجية.

من جانبه أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لصغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كافة العقبات التى تواجههم، موضحاً سعيه الدائم لمشاركة المنوفية بالمعارض المختلفة على المستوى المحلى والدولى للمساعدة فى ترويج وتسويق منتجاتهم وتوفير فرص عمل بالإضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية.

وفى الختام توجه أصحاب المنتجات بالشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على إقامة هذا المعرض وما يقدمه من دعم لهم والوقوف بجانبهم وإتاحة الفرصة الحقيقية لتسويق منتجاتهم.

 

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