صور.. محافظ أسيوط: تقديم المساعدة لـ82 حالة جديدة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أسيوط هيثم البدرى

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه تم التعامل مع 82 حالة جديدة من كبار السن والأطفال الذين ليس لهم مأوى تم رصدهم خلال الأسبوعين الماضيين من خلال فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، وكذلك الوحدة المتنقلة لبرنامج أطفال بلا مأوى وتقديم المساعدة لهم من توفير بطاطين ووجبات غذائية، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين الذين ليس لهم مأوى من كافة المراحل.

وأكد المحافظ، تقديم كل أوجه الدعم للحالات الإنسانية من الأطفال الذين ليس لهم مأوى أو المشردين أو المصابين نفسيًا وعقليًا حيث يتم التعامل مع هذه الحالات وتسكينها بدور الرعاية المخصصة لذلك والمناسبة لكل حالة وتقديم الدعم النفسى والرعاية الصحية الكاملة والاعتناء بهم.

ومن جانبها أوضحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، أنه بناءً على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ أسيوط تقوم فرق العمل المشتركة من التدخل السريع وفرق مشروع أطفال بلا مأوى لتقديم العون والمساعدة للمشردين ومن فقدوا المأوى من الكبار والأطفال وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة فى دور الرعاية حيث تم المرور فى الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة ورصد 82 حالة خلال أسبوعين، لافتة إلى أن أشكال التدخل تنوعت بين توفير مأوى بدور الرعاية طبقاً للفئة التى ينتمى إليها (أطفال، رجال، سيدات) وتوفير وجبات ساخنة وبطاطين وملابس بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لباقى الحالات وإجراء الكشف الطبى عليهم فضلاً عن الدعم المعنوى والنفسى وحل مشكلاتهم وتوعيتهم بمخاطر الشارع والعمل على توفير حياة كريمة لهم.

وتهيب محافظة أسيوط المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى حالة مشردة بلا مأوى سواء كبار سن أو أطفال على رقم الخط الساخن 16439 أو أرقام المحافظة من خلال رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و"الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر وانستجرام وسيتم التعامل الفورى معها.



دور الرعاية الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعي (1)



دور الرعاية الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعي (2)



دور الرعاية الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعي (3)



دور الرعاية الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعي (4)



دور الرعاية الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعي (5)