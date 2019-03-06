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صور.. خراب ودمار فى ولاية ألاباما الأمريكية بعد أعاصير عنيفة

الأربعاء، 06 مارس 2019 08:01 ص
صور.. خراب ودمار فى ولاية ألاباما الأمريكية بعد أعاصير عنيفة ألاباما الأمريكية
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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نقبت فرق البحث والإنقاذ بولاية ألاباما الأمريكية بين أنقاض منازل دمرتها أعاصير اجتاحت الولاية فى مطلع الأسبوع بحثا عن سبعة أو ثمانية أشخاص لم يُعرف مصيرهم فى أعقاب أدمى سلسلة أعاصير شهدتها الولايات المتحدة منذ 2013 وبدأت بلدة بيوريجارد الصغيرة الواقعة قرب حدود ولايتى ألاباما وجورجيا حدادا على 23 شخصا تأكد مقتلهم فى هذه العواصف كان من بينهم أربعة أطفال وسبعة أشخاص من أسرة واحدة.

وتراوحت أعمار الضحايا بين ست سنوات و93 سنة حسبما قال بيل هاريس خبير الطب الشرعى بمقاطعة لى كاونتى خلال مؤتمر صحفى فى الصباح.

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وأدت الأعاصير إلى تدمير منازل متنقلة واقتلاع أشجار ضخمة يوم الأحد برياح بلغت سرعتها 274 كيلومترا فى الساعة. وصنف خبراء الأرصاد الجوية أعنف هذه الأعاصير عند المستوى الرابع ضمن مقياس لقوة الأعاصير مؤلف من ستة مستويات يسمى إنهانسيد فوجيتا.

وقالت السلطات إنه بالإضافة إلى من تأكد موتهم، أصيب أكثر من 50 شخصا مما يجعل تلك أدمى أعاصير منذ أن اجتاح إعصار عنيف منطقة مور فى ولاية أوكلاهوما فى مايو أيار 2013 مما أدى إلى سقوط 24 قتيلا و375 جريحا.

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