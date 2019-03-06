صور.. توزيع 68 ألف تابلت على الطلاب بالجيزة.. والمحافظ يتابع نسب التوزيع

كتب سيد الخلفاوى

شهدت مدارس محافظة الجيزة استخدام كثيف من طلاب الصف الأول الثانوى لجهاز التابلت لما يتيحه من مصادر معرفية عدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تتابع أعمال توزيع 68 ألف جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوى على مستوى المدارس بجميع الإدارات التعليمية بالإضافة إلى المعلمين والمختصين بالتعامل مع الجهاز داخل المدارس .

وأكد المحافظ أن توزيع أجهزة التابلت الحديثة على الطلاب نقله نوعية فى وسائل التعليم ويأتى فى إطار المنظومة التعليمية الجديدة التى أطلقتها الدولة والتى تعد فرصة جيدة للطلاب للتدريب على الأسئلة والتكنولوجيا الحديثة وللمعلمين للتدريب على طرق التدريس الحديثة ومسايرة الدول المتقدمة والاعتماد على مهارات البحث والتحليل والابتكار .

وأضاف المحافظ أنه يتابع يوميا نسب التوزيع على الطلاب بالإدارات التعليمية بالمحافظة لإزالة أى معوقات تواجه عمليات التوزيع .

وأضاف خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن إجراءات الحصول على التابلت ميسرهةحيث يتم دفع بوليصة تأمين بمبلغ 100 جنيه من مكتب البريد وعمل إقرار من ولى أمر الطالب للحفاظ على الجهاز لما له من أهمية لاحتوائة على المواد العلمية والدراسية.

ومن جانب آخر قامت الإدارة العامة للسياحة بالتنسيق مع حى الهرم بتنظيم محاضرات لطلبة المدارس بقاعة خوفو للتوعية بأهمية السياحة ودور الفرد فى تنميتها والحفاظ على عناصر الجذب السياحى لما لها من أهمية فى الاقتصاد الوطنى ونقل صورة جيدة عن الوطن .