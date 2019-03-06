صور.. استسلام المئات من أعضاء تنظيم داعش فى قرية الباغوز شرق سوريا

رويترز

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن المئات من أعضاء تنظيم داعش استسلموا لدى مغادرتهم آخر جيب للتنظيم المتشدد فى شرق سوريا وسط أكثر من 6500 شخص، معظمهم مدنيون، جرى إجلاؤهم فى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويواجه تنظيم داعش الهزيمة فى قرية الباغوز الواقعة على ضفاف نهر الفرات لكنها لا تزال تحتفظ بجيوب أخرى فى مناطق نائية على مسافة أبعد نحو الغرب وتشن هجمات بأساليب حرب العصابات فى مناطق أخرى فقدت السيطرة عليها.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية أول أمس الإثنين إنها أبطأت وتيرة الهجوم بسبب محاصرة مزيد من المدنيين داخل الجيب لكنها أكدت عزمها السيطرة عليه قريبا. وكان يُعتقد فى وقت سابق بأنه جرى إجلاء كل المدنيين من هناك.

وقال مصطفى بالى مدير المكتب الإعلامى لقوات سوريا الديمقراطية إن مئات المتشددين استسلموا بعد أن فتحت قوات سوريا الديمقراطية ممرا لفرار نحو 6500 شخص من القرية منذ يوم الاثنين مشيرا إلى أن الجهاديين كانوا ضمن هؤلاء الأشخاص.

وقال إن أعضاء تنظيم داعش ينتمون لعدد من الدول منها أوزبكستان وتركمانستان.