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صندوق معالجة الإدمان بالتضامن: إجراءات رادعة ضد السائقين تحت تأثير المخدر

الأربعاء، 06 مارس 2019 09:17 م
صندوق معالجة الإدمان بالتضامن: إجراءات رادعة ضد السائقين تحت تأثير المخدر غاده والى وزيرة التضامن
كتب محمد شرقاوى
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قال محمود صلاح، عضو المكتب الفنى لصندوق معالجة الإدمان بوزارة التضامن: إن الحكومة بدأت إجراءات صارمة ورادعة ضد السائقين الذين يقودون تحت تأثير المخدرات بالتنسيق بين وزارات التعليم والتضامن والداخلية، ولدينا قاعدة بيانات واضحة لحافلات المدارس للكشف عن السائقين.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج «رأى عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة TeN، أن نسبة التعاطى بين سائقى حافلات المدارس أصبحت من 1 إلى 3 %، وأجرينا الكشف على أكثر من 10 آلاف سائق لحافلة مدرسية، وهناك حملات مكثفة للإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة للكشف على السائقين، وأجرينا الكشف على 90 ألف سائق حتى الآن.

وتابع أن الحكومة بدأت إجراءات للتعامل بشكل حاسم مع أى موظف يتعاطى المخدرات فى الجهاز الإدارى للدولة، وحملات الكشف عن المخدرات بين سائقى المدارس مستمرة، قائلا: بدأنا منذ فترة الكشف عن متعاطى المخدرات فى الجهاز الإدارى.

 


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