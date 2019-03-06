video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صالح الشيخ: الحكومة توافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى للموظفين

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:39 م
صالح الشيخ: الحكومة توافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى للموظفين صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بأن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس مصطفى مدبولى على المقترح المقدم من الجهاز لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1216 لسنة 2017 والتى كانت تنص قبل التعديل على أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها .

وقال رئيس الجهاز إنه تقرر تعديل المادة بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية  المعمول به اعتبارا من 2 /11/2016، علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية بحيث تكون 3 سنوات اعتبارات من تاريخ العمل بالقانون .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة التخطيط: الدولة تولى اهتماما خاصا ببرامج "تأهيل القيادات الشابة" بالجهاز الإدارى

وزيرة التخطيط تشارك باحتفالية تخريج دفعة الشهادة المزدوجة مع جامعة باريس

صالح الشيخ

التنظيم و الادارة

المؤهل الجامعى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

يوسف

التسوية

هل هذه الماد تسري علي القطاع الخاص ، علما بأن وزارة البترول تماطل في تسوية مؤهلاتنا الاعلي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة