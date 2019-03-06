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رئيس جامعة المنصورة يتفقد تجهيزات مبنى العلاج الاقتصادى للمشاركة فى انهاء قوائم الانتظار

الأربعاء، 06 مارس 2019 06:35 م
رئيس جامعة المنصورة يتفقد تجهيزات مبنى العلاج الاقتصادى للمشاركة فى انهاء قوائم الانتظار خلال التفقد
الدقهلية شريف الديب
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تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، مبنى العلاج الاقتصادى والأمراض النفسية للوقوف على المتطلبات والتجهيزات لتشغيل مبنى العلاج الاقتصادى للمشاركة فى انهاء قوائم الانتظار. 

 

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عطية عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى، أسامة موسى أمين عام الجامعة، والدكتور وائل زكريا مدير مستشفى الجامعة، الدكتور خالد الطوخى مدير مستشفى النقاهة، الدكتور هالة البرعى رئيس قسم الأمراض النفسية، الدكتور محمود الجمل مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية بالمستشفيا.

 

وتفقد رئيس جامعة المنصورة، خلال الجولة مركز طب النوم، وحدة معالجة الادمان، وحدة الطب النفسى للأطفال والمراهقين، كما قام بمقابلة بعض المرضى بوحدة علاج الادمان وقسم الأمراض النفسية واطمئن على حسن سير العمل ومستوى الخدمات الطبية للمرضى.

 

كما تفقد الدور الأرضى بالمبنى والذى سيتم فيه انشاء مدرسة تمريض لتأهيل كوادر تمريضية للعمل بمنظومة جامعة المنصورة الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية.

 

 
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