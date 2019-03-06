رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدا إندونيسيا لبحث التعاون

استقبل الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، وفدا أندونيسيًا، حيث جاءت الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات المميزة وقوة الروابط الراسخة بين الأزهر الشريف وأندونيسيا.

ورحب رئيس الجامعة بالوفد، مؤكدًا أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، يولى الطلاب الوافدين رعاية وعناية شديدة خاصة طلاب أندونيسيا لأنهم أهل للاهتمام وهم سفراء لنا في أندونسيا، ينشرون المنهج الأزهرى الرصين.

وأكد رئيس الجامعة أن إقبال الطلاب الوافدين للتعليم بالأزهر من أكثر من مائة دولة، تعد شهادة ثقة، ودليل على تميز رسالة الأزهر عالميًا، وذلك لمنهجه الإسلامى الذى يتسم بالوسطية والاعتدال والتسامح وقبول الآخر.

من جانبه، قدم الوفد الأندونيسى خالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لرعايته أبناء أندونيسيا ولقيامه بزيارة أندونيسيا عدة مرات، كما وجه الشكر للدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، على اهتمامه ورعايته لطلاب وطالبات أندونيسيا، ولحسن الاستقبال الذي حظي به الوفد خلال لقائه اليوم، مشيرا إلى عمق العلاقات بين مصر وأندونيسيا منذ القدم، خاصة وأن جمهورية مصر العربية كانت أول دولة تعترف باستقلال إندونيسيا.

موضحًا أن هناك آلاف من الطلبة الأندونيسيين تخرجوا فى الأزهر ومنهم الرئيس الخامس لاندونيسيا عبد الرحمن وجيد، مؤكدًا أن دراسة طلاب أندونيسيا بالأزهر شرف كبير ووسام يحمله من ينال هذا الشرف، لأن الأزهر منبع الوسطية والاعتدال فى العالم.