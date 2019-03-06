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رئيس البورصة عن جائزة BT100: نرحب بالمحافل الاقتصادية الداعمة للمؤثرين بالاقتصاد

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:04 م
رئيس البورصة عن جائزة BT100: نرحب بالمحافل الاقتصادية الداعمة للمؤثرين بالاقتصاد محمد فريد رئيس البورصة
كتب هانى الحوتى
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قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة ترحب بكافة المحافل الاقتصادية التى تقدم الدعم والمساندة لمختلف الشخصيات والكيانات المؤثرة في المجال الاقتصادى والاستثمارى والتى تسهم فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
 
 
وأضاف فريد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" تعليقا على حفل BT100، أن تسليط الضوء على قصص النجاح فى مختلف القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة يعزز من معدلات نشاطهم ويدفعهم لتوسيع قاعدة أعمالهم بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى من خلال توفير فرص عمل وزيادة المعرض من السلع والخدمات، بما يسهم فى تحسين أحوال الناس المعيشية.
 
 
وتابع فريد، "نحن فى البورصة المصرية حالياً نساعد الشركات ليس فقط فى الوصول للتمويل بل نقدم نصائح واستشارات لكافة الشركات المهتمة والراغبة فى القيد حول إجراءات ومزايا واشتراطات القيد، ونساعد المستثمرين بالعمل على رفع مستويات معرفتهم المالية بأساسيات ومزايا الاستثمار والادخار التراكمى طويل الأجل".
 
 
واستطرد:"إدارة البورصة جادة فى استكمال خطة التطوير والتحديث التى تنفذها لرفع كفاءة وتعميق سوق الأوراق المالية، كأحد روافد توفير التمويل للشركات الراغبة فى التوسع والنمو وقناة من قنوات الاستثمار والادخار التراكمى طويل الأجل".
 
أوضح فريد، أن إدارة البورصة تنظر إلى عملية الإصلاح من منظور سلسلة القيمة المضافة عبر تحسين كل ما هو معروض أمام المستثمرين بتحسين جودة الإفصاحات وتعريف الشركات بمزايا وخطوات القيد بالبورصة لإدراج مزيد من الشركات بمختلف القطاعات، بالتوازي مع رفع مستويات معرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار والادخار التراكمي طويل الأجل لزيادة عدد المتعاملين في البورصة، جنباً إلى جنب مع التحسين المستمر لبيئة التداول عبر تطوير وإضافة العديد من الآليات والمنتجات المالية التي تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية أمام فئات المستثمرين المختلفة، على نحو يرفع من كفاءة وتنافسية البورصة المصرية.
 
 
 
 
 
 
 

 


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