video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 07:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان العربى: نتطلع لتكون قمة تونس للتضامن العربى

الأربعاء، 06 مارس 2019 06:08 م
رئيس البرلمان العربى: نتطلع لتكون قمة تونس للتضامن العربى رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، عن تطلع البرلمان لأن تكون القمة العربية المقبلة فى تونس للتضامن العربى.
جاء ذلك فى تصريح مقتضب للدكتور مشعل السلمى عقب اجتماعه اليوم الأربعاء مع وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة خلال مشاركته فى أعمال الدورة 151 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.
وقال "السلمى" :"إنه شرح لوزير الشؤون الخارجية التونسى أهم الموضوعات التى يرى البرلمان العربى عرضها على القمة العربية المقبلة المقررة فى تونس نهاية الشهر الجارى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان العربى يعزى مصر فى ضحايا حادث القطار

نائب رئيس البرلمان العربى: القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ تفتح أبوابا لمستقبل مشرق

البرلمان العربى

مشعل السلمى

القمة العربية بتونس

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة