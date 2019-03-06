رئيس البرلمان العربى: نتطلع لتكون قمة تونس للتضامن العربى

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أعرب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، عن تطلع البرلمان لأن تكون القمة العربية المقبلة فى تونس للتضامن العربى.

جاء ذلك فى تصريح مقتضب للدكتور مشعل السلمى عقب اجتماعه اليوم الأربعاء مع وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة خلال مشاركته فى أعمال الدورة 151 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

وقال "السلمى" :"إنه شرح لوزير الشؤون الخارجية التونسى أهم الموضوعات التى يرى البرلمان العربى عرضها على القمة العربية المقبلة المقررة فى تونس نهاية الشهر الجارى.