دراسة إنشاء فرع لجامعة أسوان فى توشكى

أسوان - صلاح المسن

التقى وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، لدراسة إمكانية إنشاء فرع لجامعة أسوان فى مشروع توشكى لتكون نواة لمجتمع عمرانى جديد داخل هذا المشروع القومى العملاق. ضم الوفد كلا من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وصرح الدكتور أحمد غلاب فى بيان، أن الهدف من إنشاء فرع لجامعة أسوان فى مشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى هو تحقيق أكبر استفادة من الاستثمارات والبنية الأساسية الكبيرة الموجودة داخل المشروع الكبير، علاوة على تنمية منطقة توشكى بالكامل بواسطة جامعة أسوان التى تعتبر بيت خبرة فى المحافظة.

وأضاف أنه من المقترح أن يضم فرع الجامعة فى توشكى عددا من الكليات العملية مثل كلية الزراعة والعلوم وهندسة الطاقة وكلية التمريض لأن هذه الكليات سيكون لها مردود مباشر وسريع على تنمية توشكى.

ومن جانبه أضاف الدكتور أيمن عثمان أن وزارة الرى ترحب للغاية بفكرة إنشاء فرع لجامعة أسوان فى توشكى وسوف توفر كافة الامكانيات الممكنة لإنشاء هذا الفرع فى أقرب وقت، كما سيتم عقد اجتماع أخر مع المسئولين فى وزارة الرى خلال الاسبوع المقبل لعرض خطة جامعة أسوان لإنشاء هذا الفرع وآليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.