حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن

دار الافتاء

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن

وزارة التربية والتعليم

دار الافتاء