حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
فيديو.. دار الإفتاء توجه نصائح لكيفية اختيار الزوج الصالح
وزارة التضامن تعلن مد باب التقديم لحج الجمعيات حتى 14 مارس الجارى
الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن
دار الإفتاء: إشغالات الطرق العامة بدون ترخيص لا تجوز شرعًا
دار الافتاء
وزيرة الصحة: مليار و93 مليون جنيه تكلفة علاج 100 ألف حالة بقوائم الانتظار
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
بالحيين الثالث والرابع..
بدء تسليم 880 قطعة أرض سكنية لحاجزى القرعة بمدينة قنا الجديدة 7 أبريل
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
التضامن تكشف حقيقة فيديو دار رعاية الفتيات لذوى الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة
الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن
التعليم تعلن موعد اختبار الوظائف المؤقتة للمتخلفين بعد توزيع باقى المتقدمين
وزارة التربية والتعليم
في موشن جرافيك جديد تُرجم إلى لغة الإشارة ..
دار الإفتاء: الإسلام جاء لعمارة الدنيا وتحقيق الحياة الفاضلة وتحريم الفساد
دار الافتاء
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