video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:19 م
حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
إضافة تعليق

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

فيديو.. دار الإفتاء توجه نصائح لكيفية اختيار الزوج الصالح
 

وزارة التضامن تعلن مد باب التقديم لحج الجمعيات حتى 14 مارس الجارى
 

الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن 

دار الإفتاء: إشغالات الطرق العامة بدون ترخيص لا تجوز شرعًا
 

دار الافتاء

وزيرة الصحة: مليار و93 مليون جنيه تكلفة علاج 100 ألف حالة بقوائم الانتظار
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 

بالحيين الثالث والرابع..

بدء تسليم 880 قطعة أرض سكنية لحاجزى القرعة بمدينة قنا الجديدة 7 أبريل

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

التضامن تكشف حقيقة فيديو دار رعاية الفتيات لذوى الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة
 

الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن 

التعليم تعلن موعد اختبار الوظائف المؤقتة للمتخلفين بعد توزيع باقى المتقدمين
 

وزارة التربية والتعليم

 

في موشن جرافيك جديد تُرجم إلى لغة الإشارة ..

دار الإفتاء: الإسلام جاء لعمارة الدنيا وتحقيق الحياة الفاضلة وتحريم الفساد

دار الافتاء 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الشباب تنظم حفل افتتاح المعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية

وزيرة الهجرة: القيادة السياسية فى مصر تقدر دور المرأة الفاعل فى المجتمع

الافتاء

التعليم

التضامن

الصحة

الحج

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة