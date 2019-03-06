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حبس قهوجى لاتهامه بسرقة شقة جزار بالدرب الأحمر

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:52 م
حبس قهوجى لاتهامه بسرقة شقة جزار بالدرب الأحمر كلبش - أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة السيدة زينب، حبس قهوجى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة جزار بدائرة القسم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية التى تولت التحقيق.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من "جزار"، مقيم بدائرة القسم باكتشافه قطع السلك الخاص بشباك غرفة النوم، وسرقة مبلغ مالى من داخل الدولاب.

 

وأشارت التحقيقات إلى أنه بإجراء التحريات، وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "مصطفى س، 22 سنة"، قهوجى، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه فى 3 قضايا، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى، وأضاف بإنفاقه جزءا منه على متطلباته الشخصية.


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