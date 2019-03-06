حالة الطقس اليوم الأربعاء 6/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالاً مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها العامّة لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس بارداً مع ظُهور كميات من السُحُب المُنخفضة، ولا يستبعد تساقط زخات خفيفة من المطر في مناطق محدودة من المملكة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية مُعتدلة إلى خفيفة السُرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق.

ويتوقع تشكل الضباب في أجزاء من السهول الشرقية مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.