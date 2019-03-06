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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والبنوك

الأربعاء، 06 مارس 2019 09:45 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والبنوك بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% خاسرا عدد 3.56 نقطة ليصل إلى مستوى 2633.24 نقطة.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 13.7 مليون سهم محققة ما قيمته 17.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 261 صفقة ل21 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 10 أسهم، واستقر 6 أسهم.

 

وتراجع 3 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.16%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم إعمار للتطوير بنسبة 1.31%، ثم شركة دار التكافل بنسبة 1.10%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة الاتحاد العقارية بنسبة 1.57%، ثم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1%.


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