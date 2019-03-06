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تحرير 176 محضر مخالفة تموينية خلال أسبوع بالفيوم

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:29 م
تحرير 176 محضر مخالفة تموينية خلال أسبوع بالفيوم حملة تموينية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
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أسفرت الحملات التمونية بمحافظة الفيوم، تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح محمود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومسئولي الرقابة التموينية، عن ضبط 176 محضرا في قطاعات المخابز والمطاحن والأسعار والمواد البترولية خلال أسبوع، وتمثلت المحاضر، في ضبط تجميع 1,5 طن دقيق مخابز، وعدد 152 شيكارة دقيق علي مستوي مراكز المحافظة.
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط، عدد 72 كجم كبدة مجمدة، و931 كجم لحوم وفشة وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلي عدد 13 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر علي مستوي مراكز المحافظة، وتجميع عدد 101 اسطوانة بوتاجاز علي مستوي مراكز المحافظة .
 
كما تم ضبط، عدد 191 سلع غذائية، أصناف مختلفة منتهية الصلاحية، علي مستوي مراكز المحافظة .
 
 
 

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