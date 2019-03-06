تأجيل الطعن على حكم رفض استبعاد ترشح ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين لـ9 مارس

كتب ــ أحمد عبد الهادى

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من على أيوب المحامى على الحكم الصادر برفض استبعاد ترشح ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين لجلسة 9 مارس الجارى .

وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، علي قرار ترشحه لمنصب النقيب .

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين بالمصروفات، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير في الرأي القانوني بالموضوع.

وكان الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى المقرر لها الاول من مارس المقبل.

وقال ضياء رشوان،" يشرفني كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا.. هو الحرية والمهنية والمسئولية".