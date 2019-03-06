اليوم.. وزير الكهرباء يفتتح مؤتمر "مستقبل شبكات الكهرباء - التحديات والفرص"

يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، مؤتمر اللجنة القومية للسيجرية المصرى أحد أعضاء اللجنة الدولية للسيجرية بباريس - فرنسا، بعنوان "مستقبل شبكات الكهرباء - التحديات والفرص" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر هذا العام فعاليات جديدة، حيث يستضيف المؤتمر للمرة الأولى جلسة نقاشية خاصة بالمرأة العاملة فى قطاع الطاقة، بشتى المجالات والمناحى من هندسة وجيولوجيا ومحاسبة وغيرها من التخصصات التى تشارك فيها المرأة، وسوف تشهد الجلسة مشاركة سيدات من مختلف أنحاء العالم ومن شتى الأعمار.

يذكر أن مصر عقدت العديد من مؤتمرات السيجرية الإقليمية من قبل، كما شاركت فى مؤتمرات السيجرية الإقليمية التى تعقد بالدول العربية مثل سيجريه الأردن والخليج والجزائر، مما يظهر أهمية مصر على المستوى الإقليمى والدولى، ومما يتيح للمشاركين ليست فقط تبادل الخبرات ولكن أيضا عرض الإنجازات الذى قام بها قطاع الكهرباء فى مصر، واللجنة القومية للسيجرية المصرى التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هى واحدة من أعضاء اللجنة الدولية للسيجرية بباريس – فرنسا منذ الثمانينيات، وقد شهد السيجرية المصرى إزدهارًا متنامى خلال التسعينات وحتى اليوم من خلال تمثيل مشرف على أعلى المستويات، وكلمة "سيجرية" هى الحروف الفرنسية الأولى من المجلس الدولى للشبكات الكهربائية الكبرى.