النيابة تحقق مع متهمة بالاستيلاء على 800 ألف بزعم توظيفها

كتبت أمنية الموجى

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع المتهمة "رشا.ح" 49 سنة موظفة بشركة خاصة لاستيلائها على 800 ألف جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال.

حصل " اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات فى القضية، حيث وجهت للمتهم بارتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال وتبديدها.

وكشفت التحريات الرقابية، أن المتهمة استولت على أموال المواطنين عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بها وبآخرين، واستخدمت بعضه فى عمل سحوبات نقدية، واستثمرت بعضا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخت جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدمت بعضها فى شركة خاصة باستيراد الأجهزة الطبية.

وأضافت التحريات أن المتهمة اتفقت مع ضحاياها على حصولهم على نسبة ربح شهرية بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنها قامت بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعت عن السداد أو رد أصل المبلغ.

وكشفت التحقيقات استيلاء المتهمة على 800 ألف جنيه مصرى، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بها وبآخرين، واستخدمت بعضه فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمرت بعضا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات الوهمية الخاصة بالسفر والدراسة بالخارج، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدمت بعضها فى شركة خاصة بالتوظيف

وأضافت التحريات الرقابية، أن المتهمة اتفقت مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 28% بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنها قامت بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعت عن السداد أو رد أصل المبلغ.

وذكرت التحريات الرقابية، أن المتهمة أقنعت عدد من ضحاياها بتشغيل أموالهم معه فى أجهزة طبية ، بعدما أغرتهم بهامش ربح كبير، وتقاضت منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظلت تماطل مع الضحايا فى تسديد الأرباح، ومن ثم اختفى ورفض تسديد المستحقات المالية المقررة عليه.

وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، شيكات وأوراق خاصة باستيلائها على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرت المتهمة كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب فى التقارير الرقابية.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا تلقيهم من المتهمة لتوظيف أموالهم بجلسات خاصة لكونهم من المتعاملين مع الشركة دون أن يقوم إيا من المتهمين بالإعلان عن نشاطهم بأى من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية، إلا أن المتهمة أكد عمل أموالهم باستيراد أجهزة طبية مقابل أرباح شهرية مقدرة بنسبة 28%، وهى النسبة التى شجعتهم على الدفع بأموالهن للاستفادة من نسبة الارباح.

وكشفت مصادر قانونية أن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهمة وصلوا 5 أشخاص بإجمالى مبالغ مالية بلغت 800 ألف جنيها، لتوظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل فائدة شهرية 28%، وتبين من التحقيقات امتناع المتهمة عن سداد المبالغ المستحقة للمودعين.

وأفادت البلاغات بمزاولة المتهمة نشاط توظيف الأموال واستيلائها على آلاف الجنيهات من ضحاياها، وتبين أن المتهمة قامت بالنصب على المواطنين، ووجهت الدعوة إليهم لتلقى الأموال واستثمارها فى عدة مجالات تجارية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 28% شهريا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنها امتنعا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.

وقررت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى القضية.

كانت نيابة الشئون المالية والتجارية تلقت بلاغ يتهم سيدة بالاستيلاء على 800 ألف جنيه من عدد من المواطنين، بدعوى توظيفها.

وذكر البلاغ المقدم من "محمد.ح" و5 آخرين، يتضررون فيه من "رشا.ح" 49 سنة موظفة بشركة خاصة لإستيلائها منهم على 800 ألف جنيه بزعم توظيفها فى مجال استيراد الأجهزة الطبية، مقابل نسب ربح شهرية، إلا أنها أعطتهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقفت عن السداد، وعند مطالبتها برد المبالغ المالية التى تحصلت عليها تهربت من السداد.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة متعهده بسداد المبالغ المالية الخاصة بالشاكين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.