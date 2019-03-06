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القبض على 3 عاطلين يروجون المخدرات بجوار مدرسة بشبرا الخيمة

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:14 م
القبض على 3 عاطلين يروجون المخدرات بجوار مدرسة بشبرا الخيمة حبس - ارشيفية
القليوبية ــ نيفين طه
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ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية، القبض على 3 عاطلين، لترويجهم المواد المخدرة بجوار مدرسة ابتدائية بشبرا الخيمة ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية، بقيام ضباط مباحث مكافحة المخدرات، بضبط كل من، "فاروق.ر.ف" وشهرته "بسبوسه"22 سنة، عاطل، و"حمادة.م" 23 سنة، عاطل السابق اتهامة في عدد 6 قضية "مخدرات"، و"ابراهيم.ح" 17 سنة، عاطل، وذلك بالقرب من مدرسة عبدالمنعم رياض الابتدائية، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أثناء استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة الأول، وضبط بحوزتهم كمية من الفودو المخدر تزن حوالي 500 جرام، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جراما، وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جراما، ومبلغ مالى 520 جنيها، وعدد 3 هواتف محمول.
 
وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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